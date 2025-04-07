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Игрок «Ростова» Сутормин приглашён на заседание КДК РФС после удаления со «Спартаком»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что футболист «Ростова» Алексей Сутормин приглашён на заседание КДК после удаления в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Рассмотрим удаление игрока «Ростова» Сутормина в матче со «Спартаком» как серьёзное нарушение правил. Алексей Сутормин приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).