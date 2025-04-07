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Игрок «Ростова» Сутормин приглашён на заседание КДК РФС после удаления со «Спартаком»

Игрок «Ростова» Сутормин приглашён на заседание КДК РФС после удаления со «Спартаком»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что футболист «Ростова» Алексей Сутормин приглашён на заседание КДК после удаления в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Рассмотрим удаление игрока «Ростова» Сутормина в матче со «Спартаком» как серьёзное нарушение правил. Алексей Сутормин приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

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