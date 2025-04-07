Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев поделился ожиданиями от оставшейся части сезона РПЛ

Николай Писарев поделился ожиданиями от оставшейся части сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился ожиданиями от оставшейся части нынешнего сезона РПЛ и назвал фактор, позволяющий командам становиться чемпионами.

«Выигрывают чемпионат те команды, которые не теряют очки с командами из нижней части таблицы и середняками. «Спартак» проигрывает «Рубину», теряет очки с «Ахматом». «Краснодар» нынешнего сезона сейчас дома всех дожимает», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.

Материалы по теме
Писарев — о дебютном мяче Соболева за «Зенит» в РПЛ: рабочий гол, не назову это событием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android