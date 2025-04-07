Николай Писарев поделился ожиданиями от оставшейся части сезона РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился ожиданиями от оставшейся части нынешнего сезона РПЛ и назвал фактор, позволяющий командам становиться чемпионами.

«Выигрывают чемпионат те команды, которые не теряют очки с командами из нижней части таблицы и середняками. «Спартак» проигрывает «Рубину», теряет очки с «Ахматом». «Краснодар» нынешнего сезона сейчас дома всех дожимает», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.