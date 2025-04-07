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КДК РФС рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Медведевым

КДК РФС рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Медведевым
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Никитой Медведевым в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Рассмотрим неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в матче с «Оренбургом». А также нецензурную брань в адрес арбитра с его стороны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

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