КДК РФС рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Медведевым
Поделиться
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Никитой Медведевым в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24' 0:2 Мансилья – 45+1' 1:2 Весино – 45+7'
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'
«Рассмотрим неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в матче с «Оренбургом». А также нецензурную брань в адрес арбитра с его стороны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
13:08
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:36
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:11
-
12:11
-
12:11
-
11:46
-
11:45
-
11:34
-
11:22
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:51
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:55
-
09:40