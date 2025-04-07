КДК РФС может оштрафовать тренера «Спартака» Станковича после матча с «Ростовом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК может наказать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Красно-белые обыграли соперника со счётом 3:0.

«КДК РФС рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича и тренера вратарей в матче с «Ростовом». Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны без выхода на поле со стороны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.