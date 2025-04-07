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КДК РФС может оштрафовать тренера «Спартака» Станковича после матча с «Ростовом»

КДК РФС может оштрафовать тренера «Спартака» Станковича после матча с «Ростовом»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК может наказать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Красно-белые обыграли соперника со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«КДК РФС рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича и тренера вратарей в матче с «Ростовом». Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны без выхода на поле со стороны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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