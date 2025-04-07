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Тренер ЦСКА Николич объяснил замены по ходу дерби с «Динамо»

Тренер ЦСКА Николич объяснил замены по ходу дерби с «Динамо»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал замены в составе армейцев, сделанные по ходу матча с «Динамо» (3:1). Сербский специалист выпустил на поле Кристияна Бистровича, Рифата Жемалетдинова, Кирилла Глебова, сделавшего голевую передачу, и Сауля Гаурирапу, забившего один из мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«В первую очередь футболисты сами проявляли себя хорошо. Глебов показал на сборах и в последних играх, и мы серьёзно рассчитываем на него. Он хороший парень, наш воспитанник, и уже играет. Если не ошибаюсь, это его 14-й выход в сезоне. Он уже серьёзный игрок основы, заслуживает свои минуты. Сауль тоже прибавил в последнее время, это его второй гол.

Мусаев в перерыве попросил замену, так как вы видели, что он столкнулся с вратарём. Он молодец, держался до второго тайма. Посмотрим, что с ним. Надеемся, что ничего серьёзного, но удар был жёсткий. Сауль и Глебов — два человека со своими физическими качествами, которыми они в полной мере пользовались на таком тяжёлом поле.

Также надо отметить выход Рифата. Он активно пользуется корпусом, удерживает мяч. Ребята вышли на поле и усилили игру, она вернулась на нашу сторону. Последние минуты до их выхода были тяжёлыми», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

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