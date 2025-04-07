Кучаев — о фоле Сутормина: даже мысли не было, что за это можно дать красную карточку

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о полученной красной карточке защитником жёлто-синих Алексеем Суторминым в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

«Я был далеко от этого момента. Но даже мысли не было, что за это можно дать красную карточку. Жёлтую, может быть, такой подкат сзади. Да, сыграл агрессивно, правила нарушил, но не сказал бы, что это было как‑то откровенно грубо и не по‑футбольному», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 23 туров московский «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ. Красно-белые набрали 47 очков. «Ростов» расположился на седьмой строчке. В активе ростовчан 33 очка.