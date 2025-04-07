Президент «Урала» Иванов: у Овечкина нет никаких преград, чтобы забросить 1000 шайб

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Вся страна следила за рекордом Овечкина. Я тоже следил и ждал каждую игру «Вашингтона» с большой надеждой и волнением. Хотелось, чтобы Александр скорее побил этот рекорд. Он великий хоккеист. Великих хоккеистов было много, но Александр доиграл до такого возраста и в этом сезоне забивает голы на любой вкус. Большой молодец! Мне очень приятно, что наш хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки.

Было бы здоровье. Почему бы Овечкину не дойти до планки в 1000 шайб? Осталось не так много. Если будет продолжать в таком же духе, то за три года сможет дойти до этой отметки. Понятно, что с каждым годом будет всё тяжелее, будет сказываться возраст, но для Александра нет никаких преград, чтобы забросить 1000 шайб. Но давайте сначала дождёмся 900-й шайбы, а потом он будет двигаться дальше», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).