Тренер ЦСКА Николич: горжусь Овечкиным, несмотря на то что за хоккеем не слежу

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— Следили ли вы за погоней за этим рекордом?

— Конечно, это мировое достижение. В моей стране хоккей не очень распространён, климат другой. Но здесь все знают Овечкина и следят за тем, что происходило в последнее время. Каждому россиянину нужно гордиться этим. Как его воспринимают там — это большая и важная история. Я горжусь им, несмотря на то что за хоккеем не слежу, — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).