Отец Чалова: ПАОК является трамплином для перехода Фёдора в команду из топ-5 лиг Европы

Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, заявил, что греческий ПАОК является трамплином для перехода форварда в команду из топ-5 европейских лиг.

— ПАОК — трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы?

— Да. У Феди есть иностранный агент, и ещё на заре сотрудничества мы обозначили ему цель — попадание в топовый европейский чемпионат, — приводит слова Чалова-старшего Sport24.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 36 матчах этого сезона Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.