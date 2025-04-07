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Отец Чалова: ПАОК является трамплином для перехода Фёдора в команду из топ-5 лиг Европы

Отец Чалова: ПАОК является трамплином для перехода Фёдора в команду из топ-5 лиг Европы
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Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, заявил, что греческий ПАОК является трамплином для перехода форварда в команду из топ-5 европейских лиг.

— ПАОК — трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы?
— Да. У Феди есть иностранный агент, и ещё на заре сотрудничества мы обозначили ему цель — попадание в топовый европейский чемпионат, — приводит слова Чалова-старшего Sport24.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 36 матчах этого сезона Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

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