Легендарный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти приземлился в Москве. Экс-нападающий прилетел в Россию, чтобы стать специальным гостем Премии РБ.

Спортивный портал «Чемпионат» выступает генеральным партнёром Премии РБ. Международная премия РБ — это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году с целью выявить совместные достижения в этих отраслях, и уже в 2019-м лучшие из лучших получили заслуженные награды. После успешного дебюта Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии.

Франческо Тотти — итальянский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Всю карьеру Франческо провёл в «Роме», он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Прозвище футболиста на итальянском звучит как Imperatore di Roma (Император Рима). Третий Рим — образное название Московского государства в XV–XVII веках, когда оно считалось духовным наследником Византии.

VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Подробнее за Премией можно следить на сайте или в телеграм-канале РБ.