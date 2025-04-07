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«Прирождённый талант». Тренер «Марселя» Де Дзерби высказался о Мэйсоне Гринвуде

«Прирождённый талант». Тренер «Марселя» Де Дзерби высказался о Мэйсоне Гринвуде
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Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался об английском нападающем клуба Мэйсоне Гринвуде. В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах.

«Гринвуд — прирождённый талант. Все заслуги принадлежат его матери и отцу. А я здесь, чтобы помочь ему стать более совершенным. Когда ему нужны объятия или слова поддержки, я с радостью их даю. И когда мне нужно подтолкнуть его к тому, чтобы он отдавал больше, я тоже должен это сделать, потому что это моя работа.

Прежде всего я хотел бы помочь ему сделать так, чтобы на этом стадионе и для этих болельщиков он запомнился как один из величайших игроков, игравших здесь, на «Велодроме». Здесь было так много великих игроков, но я думаю, что Гринвуд обладает всеми качествами, чтобы его запомнили именно таким образом. И я стараюсь развивать его», — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.

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