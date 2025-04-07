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Диего Лаксальт: игроку ЦСКА должны были показать красную карточку

Диего Лаксальт: игроку ЦСКА должны были показать красную карточку
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Матч с ЦСКА был тяжёлым, мы должны были забивать ещё как минимум несколько мячей, но, к сожалению, у нас не вышло. И думаю, что после счёта 2:1 была допущена судейская ошибка. Игроку ЦСКА должны были показать красную карточку. Может быть, это как-то изменило бы ход игры», — приводит слова Лаксальта Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.

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