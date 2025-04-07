«Достойный результат». Лионель Абба высказался о роли Сафонова в чемпионстве «ПСЖ»

Лионель Абба, комментатор Okko, высказался о роли российского голкипера Матвея Сафонова в чемпионстве «Пари Сен-Жермен».

«Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Франции сезона-2024/2025 — в 13-й раз в своей истории и в 11-й раз с приходом катарских инвестиций в 2011 году. Всё абсолютно заслуженно — самая стабильная команда чемпионата. Парижане уверенно разбирались со многими соперниками по ходу всего сезона, в том числе с ближайшими преследователями. Это было видно по матчам с «Марселем», «Монако», «Лионом». В принципе, всё абсолютно по делу.

Состав очень мощный, в сумасшедшей форме находятся, самое главное, лидирующие футболисты — это Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и, конечно же, Усман Дембеле, который прямо сейчас является лучшим бомбардиром Лиги 1.

Разумеется, поздравляем Матвея Сафонова с чемпионством в составе своего нового клуба — «Пари Сен-Жермен». Да, больше матчей в этом сезоне Лиги 1 провёл Джанлуиджи Доннарумма, но в те моменты, когда Матвей появлялся на поле в составе парижан, он доказывал, что является голкипером высокого уровня.

В этом сезоне чемпионата Франции он провёл восемь матчей, в трёх из них оставил свои ворота в неприкосновенности — в принципе, это достойный результат. И дальше — больше. Думаю, для Луиса Энрике Матвей Сафонов — очень хороший кандидат на роль первого номера в будущем. Особенно если клубу не удастся договориться с Джанлуиджи Доннаруммой.

Поздравляем Матвея с заслуженным чемпионством — и, конечно, всех болельщиков «ПСЖ», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».