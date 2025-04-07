Каряка: Овечкин не зря великий! Дай бог, чтобы получилось забросить 1000 шайб

Российский экс-футболист Андрей Каряка прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Поздравляю Александра с побитым рекордом! Желаю не останавливаться на достигнутом и побить оставшиеся рекорды. Дай бог, чтобы у Александра получилось забросить 1000 шайб. Он не зря великий! Если ему позволит здоровье, а вроде должно, то не будет ничего невозможного», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).