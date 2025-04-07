«Спартак» — лучший клуб 23-го тура РПЛ по четырём атакующим показателям

Московский «Спартак» стал лидером 23-го тура Российской Премьер-Лиги по нескольким атакующим статистическим показателям.

Согласно данным телеграм-канала РУСТАТ, «Спартак» — лучший клуб 23-го тура РПЛ по количеству ударов в створ (11), по ожидаемым голам (xG — 2,45), по успешным действиям в штрафной площади соперника (31) и скорости точных передач (17,4).

Накануне, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали игроки «Спартака».