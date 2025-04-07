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Николич — о форме ЦСКА: на отрезке из шести игр в 2025 году мы — лучшая команда России

Николич — о форме ЦСКА: на отрезке из шести игр в 2025 году мы — лучшая команда России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о текущей форме армейцев, а также поделился мыслями о предстоящей встрече с «Оренбургом» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. После возобновления сезона красно-синие провели шесть официальных матчей, в которых одержали пять побед и однажды сыграли вничью.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, ни у кого нет такого результата на этом маленьком отрезке из шести игр в 2025 году. По этому результату мы лучшая команда страны. Это показательно в том смысле, что за нами хорошая работа на зимних сборах. Мы перестроились и идём по хорошему пути. Но в таблице не шесть туров, она с самого начала, и там мы были не очень. Так что сейчас надо жить в более скромном режиме — думать о следующей игре, а она очень сложная.

Должен сказать, что мы внимательно смотрели игру «Пари НН» с «Оренбургом», и «Оренбург» не только победил, но и полностью обыграл соперника. Для моего просмотра это была очень неприятная игра, к тому же в Оренбурге искусственное поле. Конечно, пусть сегодня футболисты празднуют победу, но уже завтра мы начнём готовиться к сложному выезду», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

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