Фёдор Смолов: поздравлю Овечкина летом уже лично

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что с удовольствием лично поздравит капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Понятно, что сейчас у Сани много звонков, сообщений. Я тоже написал ему. Но надеюсь, что летом увижусь с ним и лично поздравлю его с этим достижением», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», который завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1. Таким образом, россиянин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.