Лукас Фассон: не думаю, что у «Локомотива» сейчас кризис

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о текущей ситуации в клубе. После возобновления сезона РПЛ красно-зелёные провели пять матчей, в которых лишь один раз одержали победу, разгромно уступили «Крыльям Советов» (1:5) и ещё трижды сыграли вничью.

«Кризис? Нет, мы все вместе работаем, и я не думаю, что у команды сейчас кризис. Да, у нас было поражение после победы в дерби с «Динамо». Но я не думаю, что у нас кризис», — приводит слова Фассона «Советский спорт».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова имеют в своём активе 41 очко. Тройку лидеров после 23 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе «быков», занимающих первое место, 52 очка.