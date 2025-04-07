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Комличенко — о матче со «Спартаком»: жалко, «Ростову» не дали нормально поиграть в футбол

Комличенко — о матче со «Спартаком»: жалко, «Ростову» не дали нормально поиграть в футбол
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал разгромное поражение в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«До удаления мы боролись и бились. В меньшинстве тяжелее играть со «Спартаком». Мне показалось, что их было на двух человек больше. Могли забить. Обидно, что не забили. Могло быть всё интереснее, но получилось как обычно.

Хотели порадовать болельщиков. С Fan ID пришло практически 30 тысяч зрителей — это топ! Спасибо большое им за поддержку! Жалко, нам не дали нормально поиграть в футбол», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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