Килиан Мбаппе рассказал, что предпочёл бы выиграть — «Золотой мяч» или Лигу чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что предпочёл бы выиграть Лигу чемпионов, а не «Золотой мяч».

«Золотой мяч» — индивидуальная награда, а я всегда говорил, что быть в «Реале» — это просто бесценно. Я стремлюсь выиграть Лигу чемпионов, стать частью истории клуба. Голы? Мне нравится забивать, но самое главное — это трофеи с командой, включая Примеру и Лигу чемпионов», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.