Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каряка: нехватка Тюкавина — одна из причин поражения «Динамо» от ЦСКА

Каряка: нехватка Тюкавина — одна из причин поражения «Динамо» от ЦСКА
Комментарии

Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Нехватка Тюкавина — одна из причин поражения «Динамо» от ЦСКА. Очень сильно мешали погодные условия. Динамовцы неплохо начали второй тайм. Если Глебов забил бы гол, непонятно, как бы развернулась игра. Но это футбол — не забиваешь ты, забивают тебе. «Динамо» смотрелось неплохо. Нельзя сказать, что ЦСКА был на голову выше. Армейцы воспользовались своими шансами, а динамовцы — нет. Равная игра при не самых благоприятных погодных условиях», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Рейтинг
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android