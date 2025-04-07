Каряка: нехватка Тюкавина — одна из причин поражения «Динамо» от ЦСКА

Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нехватка Тюкавина — одна из причин поражения «Динамо» от ЦСКА. Очень сильно мешали погодные условия. Динамовцы неплохо начали второй тайм. Если Глебов забил бы гол, непонятно, как бы развернулась игра. Но это футбол — не забиваешь ты, забивают тебе. «Динамо» смотрелось неплохо. Нельзя сказать, что ЦСКА был на голову выше. Армейцы воспользовались своими шансами, а динамовцы — нет. Равная игра при не самых благоприятных погодных условиях», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.