«Чемпионат» запустил социальный проект «Открывая спорт»‎ для детей из интернатов

Первым событием проекта стал выезд воспитанников Медновской санаторной школы-интерната из Тверской области на матч «‎Локомотив» — «‎Зенит».

5 апреля на стадионе «РЖД Арена» спортивный портал «Чемпионат» совместно с АНО «Игра твоей мечты» и при поддержке ФК «Локомотив» дали старт большому социальному проекту «Открывая спорт» для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Цели проекта – социализация, пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта и, в частности, футбола как одной из самых популярных спортивных дисциплин, расширение кругозора детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках спецпроекта была запланирована целая серия мероприятий. Для детей организовали экскурсию по стадиону и музею клуба ФК «Локомотив». Ребятам рассказали про историю, победные традиции и становление ФК «Локомотив», показали микст-зону и пресс-центр. Дети побывали практически в каждом уголке стадиона, прошли по потаённым местам и коридорам, вдоль которых размещены фотографии, связанные со значимыми событиями в жизни клуба.

В конце экскурсионной программы наступил один из самых приятных моментов дня: всем детям подарили памятные подарки от «Чемпионата» и ФК «Локомотив».

Непосредственно перед матчем дети поучаствовали в различных конкурсах, играли в футболтеннис и панну, фотографировались с маскотом «Чемпионата» тигром Чемпом.

В завершении мероприятия детей ожидало главное событие вечера – просмотр футбольного матча «‎Локомотив» — «‎Зенит».

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Мы просто хотим подарить ребятам яркие впечатления, популяризировать занятия спортом и помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти себя в жизни. Я уверен, что такие идеи делают детей счастливее, а это главная задача не только нашего спецпроекта, но и каждого взрослого».

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: «Первое, что хотелось бы сказать – большое спасибо «Чемпионату» и ФК «Локомотив» за возможность вместе подарить детям футбольный праздник. Участие детей в проекте «Открывая спорт» — это не только радость от экскурсии, подарков и ярких эмоций от просмотра матча на стадионе. Такие мероприятия воодушевляют детей и заряжают их энергией. У них появляется желание больше свободного времени проводить за игрой в футбол. Им хочется научиться чему-то новому, и наша главная задача – сохранить и приумножить их желание».