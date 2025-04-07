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Первый тренер Акинфеева высказался о 900-м матче голкипера в карьере

Первый тренер Акинфеева высказался о 900-м матче голкипера в карьере
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Павел Коваль, являющийся первым тренером Игоря Акинфеева, отреагировал на отметку вратаря ЦСКА в 900 матчей в карьере, которую голкипер достиг в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«У Игоря завтра день рождения, я хочу у него спросить про 1000 матчей. Он ведь заявил, что хочет дотянуть до этой планки. Либо он смеётся, либо действительно будет играть. Два праздника произошли в один день: у Акинфеева 900 матчей, а Овечкин побил рекорд Гретцки. Это здорово!» — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Всего 38-летний вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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