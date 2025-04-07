Кононов: «Торпедо» не заслуживало поражения в матче с «Ротором»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение московской команды в матче с «Ротором». Игра 27-го тура Первой лиги проходила на стадионе «Арена Химки» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Иваном Сараевым. «Ротор» одержал победу со счётом 1:0.

«На данный момент нам не хватает последнего паса, завершения. Пока это наша проблема, так можно сказать. Безусловно, мы ищем пути исправления, работаем на тренировках, но сейчас складывается такая ситуация, что группа атаки никак не может обеспечить нам гол. Поэтому, конечно, мы расстроены. Считаю, что по игре мы, по крайней мере, не заслуживали поражения», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

После 27 проведённых матчей «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков. «Торпедо», в свою очередь, заработало 51 очко. Команда располагается на второй строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика», набравшая 59 очков.