В «Локомотиве» рассказали, что зимой получали хорошие предложения по молодым футболистам

Председатель совета директора «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что железнодорожники в зимнее трансферное окно получили несколько предложений о переходе молодых футболистов команды, в том числе от иностранных клубов.

«Конкретно не буду говорить, но мы зимой получали хорошие предложения по ряду молодых футболистов. Но мы их даже не рассматривали. Из иностранных клубов или из России? Разные были предложения», — приводит слова Нагорных ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Локомотив» — шестой (41). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.