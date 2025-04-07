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Whoscored представил символическую сборную 23-го тура РПЛ

Whoscored представил символическую сборную 23-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у махачкалинского «Динамо». В составе символической сборной сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку получил нападающий команды из Дагестана Гамид Агаларов — 9,1.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 23-го тура РПЛ

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Кайо Панталеан («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Эсекьель Барко («Спартак»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Мх), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).

Нападающие: Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура (оба — «Динамо» Мх).

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