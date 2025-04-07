«Краснодар» объявил о трансфере Густаво Сантоса

Бразильский левый вингер Густаво Сантос станет игроком «Краснодара», об этом официально объявила пресс-служба «быков». Сейчас футболист выступает за греческий клуб «Ламия».

Густаво пополнит состав клуба РПЛ по окончании сезона-2024/2025. Его контракт с «Краснодаром» начнёт действовать с 15 июня 2025-го и будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

Сантосу 24 года, он выступает на позиции левого флангового нападающего. Профессиональную карьеру бразилец начал в Португалии, в клубе «Трофенсе». 10 апреля 2022 года забил первый гол – в ворота «Лейшоэша».

Последние несколько сезонов Густаво Сантос отыграл в чемпионате Греции. Он защищал цвета местной «Ламии», в составе которой забил шесть голов за 19 матчей.