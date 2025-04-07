Игрок «Локомотива» Воробьёв рассказал, какую командную философию прививает Галактионов

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, какую командную философию прививает главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

— Какая командная философия сейчас у «Локомотива»?

— Как говорит Михаил Михайлович: «Я хочу, чтобы вы были наглецами на поле». Понятно, что у нас достаточно молодая команда. Тренерский штаб прививает работоспособность, чтобы мы умели терпеть, чтобы бегали в атаке и не боялись брать игру на себя, — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.