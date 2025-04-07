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Комличенко: фол Сутормина на Маркиньосе — это жёлтая карточка, неоднозначное удаление

Комличенко: фол Сутормина на Маркиньосе — это жёлтая карточка, неоднозначное удаление
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о полученной красной карточке защитником жёлто-синих Алексеем Суторминым в матче 23-го тура Российский Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила 6 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Я не знаю, что Павел Кукуян кричал на VAR. Думаю: «Удаляй!» Без шансов (смеётся). Но мне кажется, это жёлтая. Показал красную, что я могу сделать? Ломать такую игру… Неоднозначное удаление, если честно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 23 туров московский «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ. Красно-белые набрали 47 очков. «Ростов» расположился на седьмой строчке. В активе ростовчан 33 очка.

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