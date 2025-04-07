Комличенко: фол Сутормина на Маркиньосе — это жёлтая карточка, неоднозначное удаление

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о полученной красной карточке защитником жёлто-синих Алексеем Суторминым в матче 23-го тура Российский Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила 6 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

«Я не знаю, что Павел Кукуян кричал на VAR. Думаю: «Удаляй!» Без шансов (смеётся). Но мне кажется, это жёлтая. Показал красную, что я могу сделать? Ломать такую игру… Неоднозначное удаление, если честно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 23 туров московский «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ. Красно-белые набрали 47 очков. «Ростов» расположился на седьмой строчке. В активе ростовчан 33 очка.