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Килиан Мбаппе: я мало говорю и не люблю давать интервью

Килиан Мбаппе: я мало говорю и не люблю давать интервью
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что не любит общаться с журналистами. Вместе с тем француз подчеркнул, что футболисты должны быть открыты для СМИ.

«Я мало говорю и не люблю давать интервью, но мы должны делать это, потому что в противном случае люди формируют собственное мнение о вас. Иногда я поступаю правильно, иногда нет, это нормально. Все мы люди», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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