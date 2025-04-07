Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Неизлечимая болезнь в ментальности». Форвард «Локо» назвал проблему российского футбола

«Неизлечимая болезнь в ментальности». Форвард «Локо» назвал проблему российского футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о проблеме в российском футболе, когда с самого раннего возраста тренеры требуют от детей результата.

— У российского футбола есть старая проблема. Тренеры всегда требуют результат. Так всегда было. По детству тоже помню. Тебе 10 лет, едем на турнир, а тренеру ставят задачу выиграть. О чём вообще говорить? Для меня это бред. Сын у меня пока ещё не занимается футболом. Но есть племянники, которые уже ездят, с ними отец занимается индивидуально. Прошу его ничего им не говорить вообще. Кинуть им мяч — и пусть бегают, кайфуют, пусть что хотят делают. Технические элементы, конечно, надо с ними отрабатывать, но кричать или что-то по тактике рассказывать в семь лет — я тебе дам, говорю! Не надо забивать голову ребёнка, какой есть — такой есть. Пусть любит футбол за круглый мяч и ровное поле, получает от этого эмоции. А у нас в России как: тренер везёт команду, там крики, оры: «Ты чего, а ну сел на скамейку, да кто так играет?» И так далее. Это проблема российского футбола.

— Как думаете, преодолеем когда-нибудь?
— Думаю, нет. Это будто бы неизлечимая болезнь в ментальности. Ну вообще возможно, конечно. Сейчас я так мыслю, потом ещё кто-то. Из поколения в поколение поменяется, если нас будет больше, со временем. Нет ничего невозможного. Надо стремиться к этому, — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Воробьёв рассказал, какую командную философию прививает Галактионов
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android