«Неизлечимая болезнь в ментальности». Форвард «Локо» назвал проблему российского футбола

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о проблеме в российском футболе, когда с самого раннего возраста тренеры требуют от детей результата.

— У российского футбола есть старая проблема. Тренеры всегда требуют результат. Так всегда было. По детству тоже помню. Тебе 10 лет, едем на турнир, а тренеру ставят задачу выиграть. О чём вообще говорить? Для меня это бред. Сын у меня пока ещё не занимается футболом. Но есть племянники, которые уже ездят, с ними отец занимается индивидуально. Прошу его ничего им не говорить вообще. Кинуть им мяч — и пусть бегают, кайфуют, пусть что хотят делают. Технические элементы, конечно, надо с ними отрабатывать, но кричать или что-то по тактике рассказывать в семь лет — я тебе дам, говорю! Не надо забивать голову ребёнка, какой есть — такой есть. Пусть любит футбол за круглый мяч и ровное поле, получает от этого эмоции. А у нас в России как: тренер везёт команду, там крики, оры: «Ты чего, а ну сел на скамейку, да кто так играет?» И так далее. Это проблема российского футбола.

— Как думаете, преодолеем когда-нибудь?

— Думаю, нет. Это будто бы неизлечимая болезнь в ментальности. Ну вообще возможно, конечно. Сейчас я так мыслю, потом ещё кто-то. Из поколения в поколение поменяется, если нас будет больше, со временем. Нет ничего невозможного. Надо стремиться к этому, — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба.