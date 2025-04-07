Александр Гришин: ЦСКА включился в борьбу за золотые медали

Российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Гришин высказался о победе ПФК ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА одержал закономерную победу в матче с «Динамо» и включился в борьбу за золотые медали. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» следующие встречи между собой. Тот, кто потеряет меньше очков в этих играх, получит больше шансов на чемпионство. В следующем туре встречаются «Краснодар» и «Зенит». Если петербуржцы теряют очки, «Спартак» и ЦСКА могут догнать и обойти их», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.