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Александр Гришин: ЦСКА включился в борьбу за золотые медали

Александр Гришин: ЦСКА включился в борьбу за золотые медали
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Гришин высказался о победе ПФК ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«ЦСКА одержал закономерную победу в матче с «Динамо» и включился в борьбу за золотые медали. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» следующие встречи между собой. Тот, кто потеряет меньше очков в этих играх, получит больше шансов на чемпионство. В следующем туре встречаются «Краснодар» и «Зенит». Если петербуржцы теряют очки, «Спартак» и ЦСКА могут догнать и обойти их», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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