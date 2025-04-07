Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Обляков: весь мир в шоке от рекорда Овечкина

Игрок ЦСКА Обляков: весь мир в шоке от рекорда Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Мы ещё не можем осознать это. Слышал на стадионе объявление, знал, что ему нужна одна шайба. Нереально, я сам любою хоккей, поиграть могу. Классный вид спорта, поздравляю Овечкина. Весь мир в шоке от этого, в будущем только все поймут, что это на самом деле такое», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
Марцел Личка: Овечкин стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android