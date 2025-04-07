Игрок ЦСКА Обляков: весь мир в шоке от рекорда Овечкина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Мы ещё не можем осознать это. Слышал на стадионе объявление, знал, что ему нужна одна шайба. Нереально, я сам любою хоккей, поиграть могу. Классный вид спорта, поздравляю Овечкина. Весь мир в шоке от этого, в будущем только все поймут, что это на самом деле такое», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).