Егор Титов — о «Зените»: однажды наступает момент, когда команда себя изживает

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов ожидает, что «Зенит» после нескольких чемпионств подряд будет ожидать неминуемый спад.

«Есть люди, которые устали уже от побед одной команды. Я просто знаю это по 90-м, когда все устали от побед «Спартака». Хотелось, чтобы был новый чемпион. Это уже не скрывал никто. И в какой-то момент это случается. То же самое будет, скорее всего, и с «Зенитом». Как бы ни хотели руководители, но наступает момент, когда команда заканчивается», — приводит слова Титова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.