Агент Джикии: «Химкам» сейчас не до продления контракта с Георгием

Владимир Кузьмичёв, агент защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, рассказал, что новый контракт футболиста с подмосковным клубом пока не обсуждался. Действующее соглашение Джикии с «Химками» рассчитано до конца этого сезона.

«Вопрос продления контракта с Джикией связан с тем, как будет развиваться ситуация с основным акционером «Химок». Есть уверенность акционера, что всё нормально, но новый контракт сейчас не обсуждается. Существует риск, что «Химки» могут не пройти лицензирование — есть задолженности, кто-то из игроков уже жалуется на другом уровне. Ситуация непростая, и руководству сейчас не до продления контракта с Джикией. Есть более серьёзные проблемы», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.