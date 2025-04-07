Титов ответил на вопрос, достоин ли Ливай Гарсия тех денег, что на него потратил «Спартак»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о нападающем красно-белых Ливае Гарсии, перешедшем в клуб в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, москвичи заплатили за форварда около € 20 млн.

— Играет ли Гарсия на ту сумму, которая за него была заплачена?

— Если за него отдали такие деньги, значит, он этих денег достоин. Есть рынок, есть ситуация политическая, поэтому нам приходится переплачивать. Мне кажется, есть момент адаптации. Я надеюсь, что, конечно, он достоин этих денег. Главное, чтобы у нас были еврокубки и он себя проявил не только в чемпионате России, но и там, когда нас допустят.

Можно вспомнить тех же Халка, Вендела, Клаудиньо в «Зените». Да в «Спартаке» тот же Промес не сразу стал тем Промесом, про которого мы сейчас говорим, — вот это величина. Нужно время на адаптацию, поэтому ждём. А качества у него есть. Мастер, однозначно. А что будет дальше, будет зависеть только от него, — приводит слова Титова Metaratings.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующий трудовой договор Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Всего в составе «Спартака» Гарсия провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.