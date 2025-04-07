Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: слова «Динамо» о судействе — отговорки, красные на VAR смотрят с пристрастием

Булыкин: слова «Динамо» о судействе — отговорки, красные на VAR смотрят с пристрастием
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Погода повлияла на игру ЦСКА и «Динамо». Получился не тот футбол, который хотели все показать. Динамовцы не могут настроиться на чемпионскую гонку или уже даже на борьбу за медали. Конечно, можно говорить о судейских ошибках, но это отговорки. Надо смотреть на себя и подготовку во время зимней паузы. Сейчас за каждым эпизодом матча смотрят по пять-шесть арбитров. Вряд ли что-то серьёзное пройдёт мимо их внимания — красные карточки на VAR смотрят с пристрастием. Даже в Испании говорят про ошибки судей — «Реал» и «Барселона» недовольны арбитрами. Но это всё забывается, а результат остаётся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Рейтинг
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android