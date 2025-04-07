Булыкин: слова «Динамо» о судействе — отговорки, красные на VAR смотрят с пристрастием

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Погода повлияла на игру ЦСКА и «Динамо». Получился не тот футбол, который хотели все показать. Динамовцы не могут настроиться на чемпионскую гонку или уже даже на борьбу за медали. Конечно, можно говорить о судейских ошибках, но это отговорки. Надо смотреть на себя и подготовку во время зимней паузы. Сейчас за каждым эпизодом матча смотрят по пять-шесть арбитров. Вряд ли что-то серьёзное пройдёт мимо их внимания — красные карточки на VAR смотрят с пристрастием. Даже в Испании говорят про ошибки судей — «Реал» и «Барселона» недовольны арбитрами. Но это всё забывается, а результат остаётся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.