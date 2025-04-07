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«Криштиану появился потом». Мбаппе объяснил, почему стал болельщиком «Реала»

«Криштиану появился потом». Мбаппе объяснил, почему стал болельщиком «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему начал поддерживать сливочных ещё в раннем детстве. По словам Мбаппе, на его выбор повлиял экс-футболист «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан.

«Я стал фанатом «Реала» из-за Зидана. У того «галактикос» была своя аура, которой другие просто не обладали. А затем появился Криштиану, мой другой кумир. Я смотрел все матчи «Реала» в детстве и мечтал однажды оказаться здесь», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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