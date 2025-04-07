Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари: голы «Спартака» с угловых — это часть нашей домашней заготовки

Солари: голы «Спартака» с угловых — это часть нашей домашней заготовки
Комментарии

Вингер «Спартака» Пабло Солари прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра проходила 6 февраля и завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. Два из трёх голов «Спартак» забил после угловых. По словам Солари, это были домашние заготовки.

«Голы с угловых в ворота «Ростова»? Это часть плана, часть нашей домашней заготовки, но на самом деле не так важно, как мы забиваем. Важно, что мы забиваем и что побеждаем. Я очень рад, что мы выиграли. Надо продолжать в том же духе», — приводит слова Пабло Солари интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Рейтинг
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android