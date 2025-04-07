Солари: голы «Спартака» с угловых — это часть нашей домашней заготовки

Вингер «Спартака» Пабло Солари прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра проходила 6 февраля и завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. Два из трёх голов «Спартак» забил после угловых. По словам Солари, это были домашние заготовки.

«Голы с угловых в ворота «Ростова»? Это часть плана, часть нашей домашней заготовки, но на самом деле не так важно, как мы забиваем. Важно, что мы забиваем и что побеждаем. Я очень рад, что мы выиграли. Надо продолжать в том же духе», — приводит слова Пабло Солари интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям.