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Полузащитник ЦСКА Бистрович ответил на вопрос о чемпионских амбициях команды

Полузащитник ЦСКА Бистрович ответил на вопрос о чемпионских амбициях команды
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Хорватский футболист ЦСКА Кристиян Бистрович ответил на вопрос о чемпионских амбициях армейцев.

— Вы допускаете мысли о чемпионстве?
— Не надо сильно забегать вперёд. Мы просто будем смотреть за своей игрой. У нас были хорошие матчи и были встречи, которые мы должны были выигрывать. Сейчас мы продолжаем двигаться дальше, — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). ЦСКА — четвёртый (44).

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