Вингер «Зенита» Энрике — лучший игрок 23-го тура РПЛ по количеству успешных обводок

Вингер «Зенита» Луис Энрике стал лучшим игроком 23-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю — он совершил больше всех успешных обводок (10), информирует телеграм-канал РУСТАТ.

В прошедшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.