Вингер «Зенита» Энрике — лучший игрок 23-го тура РПЛ по количеству успешных обводок
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Вингер «Зенита» Луис Энрике стал лучшим игроком 23-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю — он совершил больше всех успешных обводок (10), информирует телеграм-канал РУСТАТ.
В прошедшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.
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