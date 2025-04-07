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Барко из «Спартака» — лидер 23-го тура РПЛ по передачам под удар

Барко из «Спартака» — лидер 23-го тура РПЛ по передачам под удар
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим игроком 23-го тура РПЛ по передачам под удар. Он совершил девять пасов, которые могли стать результативными, информирует телеграм-канал РУСТАТ.

Накануне, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали игроки «Спартака».

После этой встречи красно-белые поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером чемпионата по-прежнему является «Краснодар».

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