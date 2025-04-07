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Каряка: надеюсь, у «Краснодара» всё получится, им всегда не хватает последнего шага

Каряка: надеюсь, у «Краснодара» всё получится, им всегда не хватает последнего шага
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Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра пройдёт 13 апреля в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» сейчас пять очков отрыва от второго места, но «Зенит» всегда настроен на победу, поэтому петербуржцы сделают всё возможное, чтобы догнать «быков». При этом «Спартак» тоже хорошо смотрится. «Краснодар» в последнее время очень часто располагается в лидерах турнирной таблицы, но им всегда не хватает последнего шага. Надеюсь, что в этом сезоне у них всё получится», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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