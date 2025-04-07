Каряка: надеюсь, у «Краснодара» всё получится, им всегда не хватает последнего шага
Поделиться
Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра пройдёт 13 апреля в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Краснодара» сейчас пять очков отрыва от второго места, но «Зенит» всегда настроен на победу, поэтому петербуржцы сделают всё возможное, чтобы догнать «быков». При этом «Спартак» тоже хорошо смотрится. «Краснодар» в последнее время очень часто располагается в лидерах турнирной таблицы, но им всегда не хватает последнего шага. Надеюсь, что в этом сезоне у них всё получится», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
17:37
-
17:35
-
17:26
-
17:20
-
17:07
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:39
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:18
-
15:10
-
15:09
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:42
-
14:41
-
14:29
-
14:23
-
14:23
-
14:21