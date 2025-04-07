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Отец Чалова оценил шансы Фёдора на переход в клуб из топ-5 лиг Европы

Отец Чалова оценил шансы Фёдора на переход в клуб из топ-5 лиг Европы
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Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, считает, что форварду нужно отыграть за греческую команду ещё хотя бы сезон, прежде чем переходить в другой клуб.

— Как сейчас оцените шанс наконец сделать шаг в топовую лигу?
— Если смотреть на ПАОК — команда играет на уровне середняка топового европейского чемпионата. Как и ещё три клуба Греции. Думаю, Феде надо хотя бы ещё один сезон провести там и дальше уже думать о переходе. Сейчас эти мысли ни к чему. Главное пока — привыкнуть играть вне России, — приводит слова Чалова-старшего Sport24.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 36 матчах этого сезона Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

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