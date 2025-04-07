Булыкин: у «Динамо» ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил турнирные амбиции московского «Динамо» в текущем сезоне. Сейчас бело-голубые идут на пятой строчке (42) в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. На третьей строчке с 47 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».

«Динамо» нужно выполнить цели на сезон, завоевав медали. У команды ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ. В противном случае задачу на сезон можно будет считать невыполненной. В прошлой регулярке команда не боролась за чемпионство, хотя в последнем туре могла выиграть золотые медали. Нельзя опускать руки, нужно биться в оставшихся матчах. Всё ещё реально», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.