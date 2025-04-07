Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: у «Динамо» ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ

Булыкин: у «Динамо» ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил турнирные амбиции московского «Динамо» в текущем сезоне. Сейчас бело-голубые идут на пятой строчке (42) в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. На третьей строчке с 47 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».

«Динамо» нужно выполнить цели на сезон, завоевав медали. У команды ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ. В противном случае задачу на сезон можно будет считать невыполненной. В прошлой регулярке команда не боролась за чемпионство, хотя в последнем туре могла выиграть золотые медали. Нельзя опускать руки, нужно биться в оставшихся матчах. Всё ещё реально», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Что за атака ЦСКА в снежном дерби! Дивеев, Глебов и Гуарирапа изящно «прибили» «Динамо»
Что за атака ЦСКА в снежном дерби! Дивеев, Глебов и Гуарирапа изящно «прибили» «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android