Томас Мюллер заявил, что между ним и «Баварией» нет негативного фона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Интером» рассказал, что у него нет негативного состояния в отношениях с родным клубом. Ранее стороны сообщили, что не продлят контракт, истекающий в конце сезона.

«Между мной и клубом нет негатива… У нас с командой общие цели и интересы. Мы спокойно смотрим друг другу в глаза и с позитивом — в будущее», — сказал Мюллер на своей странице в соцсетях.

35-летний Мюллер находился в системе «Баварии» с 2000 года, вместе с основным составом мюнхенцев выиграл 32 трофея, а с Германией — чемпионат мира в 2014 году.