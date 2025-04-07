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Томас Мюллер заявил, что между ним и «Баварией» нет негативного фона

Томас Мюллер заявил, что между ним и «Баварией» нет негативного фона
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Интером» рассказал, что у него нет негативного состояния в отношениях с родным клубом. Ранее стороны сообщили, что не продлят контракт, истекающий в конце сезона.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Между мной и клубом нет негатива… У нас с командой общие цели и интересы. Мы спокойно смотрим друг другу в глаза и с позитивом — в будущее», — сказал Мюллер на своей странице в соцсетях.

35-летний Мюллер находился в системе «Баварии» с 2000 года, вместе с основным составом мюнхенцев выиграл 32 трофея, а с Германией — чемпионат мира в 2014 году.

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