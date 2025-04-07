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«Болонья» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А начнётся в 21:45 мск

«Болонья» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Болонья» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 2-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. Тогда «Наполи» одержал победу со счётом 3:0.

После 30 сыгранных матчей «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 64 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 68 очков.

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