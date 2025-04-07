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Глава «Динамо» Гафин заявил о готовности инвестировать в VAR для улучшения судейства

Глава «Динамо» Гафин заявил о готовности инвестировать в VAR для улучшения судейства
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном увеличении отчислений команд Российской Премьер-Лиги на работу системы VAR. После матча 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 с ЦСКА (1:3) в «Динамо» были недовольны работой бригады арбитров Сергея Карасёва (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

— Как вы смотрите на инициативу, чтобы клубы дали больше денег на VAR для улучшения системы?
— Мы готовы обсуждать эту инициативу, но хотим получить прозрачную программу того, куда будут инвестированы деньги и как это поможет.

Если это улучшит качество судейства и сделает более понятными и справедливыми решения VAR, то мы «за». Важно чтобы все судьи, включая Карасёва, пользовались возможностями системы VAR. Иначе это траты впустую, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Пари НН». Матч состоится 12 апреля, начало — в 14:30 мск.

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