Глава «Динамо» Гафин заявил о готовности инвестировать в VAR для улучшения судейства

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном увеличении отчислений команд Российской Премьер-Лиги на работу системы VAR. После матча 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 с ЦСКА (1:3) в «Динамо» были недовольны работой бригады арбитров Сергея Карасёва (Москва).

— Как вы смотрите на инициативу, чтобы клубы дали больше денег на VAR для улучшения системы?

— Мы готовы обсуждать эту инициативу, но хотим получить прозрачную программу того, куда будут инвестированы деньги и как это поможет.

Если это улучшит качество судейства и сделает более понятными и справедливыми решения VAR, то мы «за». Важно чтобы все судьи, включая Карасёва, пользовались возможностями системы VAR. Иначе это траты впустую, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Пари НН». Матч состоится 12 апреля, начало — в 14:30 мск.