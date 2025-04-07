Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит остаток сезона из-за травмы

Немецкий футболист «Боруссии» из Дортмунда Нико Шлоттербек получил разрыв мениска левого колена и пропустит оставшиеся матчи команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-жёлтых на официальном сайте.

«Отсутствие Нико очень сильно ударит по нам. Он важная часть команды и впечатлял своей стабильной игрой в сезоне. Мы надеемся, что он быстро восстановится, а мы окажем максимальную поддержку на пути возвращения», — заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

В нынешнем сезоне 25-летний Шлоттербек в 37 матчах во всех турнирах отдал шесть результативных передач. В ближайшем матче «Боруссия» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.