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Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит остаток сезона из-за травмы
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Немецкий футболист «Боруссии» из Дортмунда Нико Шлоттербек получил разрыв мениска левого колена и пропустит оставшиеся матчи команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-жёлтых на официальном сайте.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Нико очень сильно ударит по нам. Он важная часть команды и впечатлял своей стабильной игрой в сезоне. Мы надеемся, что он быстро восстановится, а мы окажем максимальную поддержку на пути возвращения», — заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

В нынешнем сезоне 25-летний Шлоттербек в 37 матчах во всех турнирах отдал шесть результативных передач. В ближайшем матче «Боруссия» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Нико Шлоттербек Подробнее
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