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Роман Шаронов: ЦСКА ещё не нашёл идеальную игру, но очень сильно прибавил

Роман Шаронов: ЦСКА ещё не нашёл идеальную игру, но очень сильно прибавил
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался об игре московского ЦСКА в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Как только закончилась зимняя пауза, мне задавали вопрос про «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. Я сказал, что из этой тройки именно у армейцев будет большая вероятность подняться. У Николича было время на то, чтобы в тренировочном процессе выстроить игру.

Возможно, сейчас ЦСКА ещё не нашёл идеальную игру, но очень сильно прибавил с учётом новой структуры. Тяжело предположить, будут красно-синие в тройке или нет. Но пока сбывается то, что я сказал», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.

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